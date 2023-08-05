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Spor Talas Anayurtspor’da Sinan Yolcu dönemi
Spor

Talas Anayurtspor’da Sinan Yolcu dönemi

Yeniakit Publisher
2023-08-05 09:11:00 -
Talas Anayurtspor’da Sinan Yolcu dönemi

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Talas Anayurtspor, yeni sezon öncesi antrenör Sinan Yolcu ile anlaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor’da yeni dönem. Geride kalan sezon play-off finali oynayan Talas Anayurtspor yeni sezondan umutlu. Kırmızı beyazlılar yeni sezon öncesi takımı genç antrenör Sinan Yolcu’ya emanet etti. Başkan Murat Akgöz ile bir araya gelen antrenör Sinan Yolcu yapılan görüşmenin ardından anlaşmaya vardılar. Sinan Yolcu’nun yardımcılığına ise Metin Yılmaz getirildi.

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