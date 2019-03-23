Taksiyle motosiklet çarpıştı! Beşiktaş'ta motosiklet ile ticari taksinin çarpıştı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden G.E.K'nin kullandığı 34 TDV 17 plakalı ticari otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan B.L.Ö'nün kontrolündeki 48 UZ 393 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü B.L.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan ticari taksi sürücüsünün aracında ise hasar meydana geldi.

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