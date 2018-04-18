Taksiye bindiğimiz de arka koltuğa oturmak saygısızlık mı?
Her ülkenin kendine göre bir kültürü ve buna bağlı olarak birbirinden farklı görgü kuralları vardır. Peki, hiç başka ülkelerin görgü kurallarının nasıl olduğunu merak ettiniz mi? İşte sizlere farklı ülkelerin şaşırıp kalacağınız görgü kuralları...18 Nisan 2018 Çarşamba 23:36
Her ülke kendi yaşam koşulları, tarihsel süreçleri ve insan dokusu ile kendine has görgü kuralları oluşturur. Kimi zaman ilginç kimi zamanda yerinde olan bu görgü kurallarını sizler için araştırdık.
RUSYA
Eğer Rusya'da birine çiçek getirecekseniz 2 kere düşünün ve alacağınız çiçekleri çok iyi sayın. Çünkü Rusya'da tek sayılarda alınan çiçek mutluluğu simgelerken çift sayılarda alınan çiçekler cenazelere götürülüyor.
ÇİN
Çinli bir ailenin evine misafirliğe giderseniz tabağınızdaki yemeği son lokmasına kadar yemeyin. Çin'de bulunan görgü kurallarına göre tabakta yemek bırakmak yemeği çok beğendiğinizi gösterir.
JAPONYA
Japonya'da gelin ve damada eşit miktarda para takmak neredeyse beddua anlamına geliyor. Eğer ikisine de eşit para takarsanız bu 'ayrılmanızı istiyorum' demek oluyor.
TAYVAN
Budizm inanışının yaygın olduğu Tayvan'da kafa bölgesi kutsal sayıldığı için kafaya tutmak ya da kafa ile ilgili şaka yapmak çok büyük bir ayıp olarak sayılıyor.
KUZEY AVRUPA
Kuzey Avrupa ülkelerinde bir ortamda çok konuşmak ve durmadan bir muhabbet konusu açmak kabalık olarak algılanıyor.
AVUSTRALYA
Ülkemizde genellikle yalnız başına taksiye binildiğinde arka koltuğa oturulur. Ancak Avustralya'da bunun tam tersi bir durum yaşanıyor. Eğer arka koltuğa oturursanız bu taksiciye yapılan büyük bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.
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