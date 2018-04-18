Taksiye bindiğimiz de arka koltuğa oturmak saygısızlık mı?

Her ülke kendi yaşam koşulları, tarihsel süreçleri ve insan dokusu ile kendine has görgü kuralları oluşturur. Kimi zaman ilginç kimi zamanda yerinde olan bu görgü kurallarını sizler için araştırdık.

RUSYA

Eğer Rusya'da birine çiçek getirecekseniz 2 kere düşünün ve alacağınız çiçekleri çok iyi sayın. Çünkü Rusya'da tek sayılarda alınan çiçek mutluluğu simgelerken çift sayılarda alınan çiçekler cenazelere götürülüyor.

ÇİN

Çinli bir ailenin evine misafirliğe giderseniz tabağınızdaki yemeği son lokmasına kadar yemeyin. Çin'de bulunan görgü kurallarına göre tabakta yemek bırakmak yemeği çok beğendiğinizi gösterir.

JAPONYA

Japonya'da gelin ve damada eşit miktarda para takmak neredeyse beddua anlamına geliyor. Eğer ikisine de eşit para takarsanız bu 'ayrılmanızı istiyorum' demek oluyor.

TAYVAN

Budizm inanışının yaygın olduğu Tayvan'da kafa bölgesi kutsal sayıldığı için kafaya tutmak ya da kafa ile ilgili şaka yapmak çok büyük bir ayıp olarak sayılıyor.

KUZEY AVRUPA

Kuzey Avrupa ülkelerinde bir ortamda çok konuşmak ve durmadan bir muhabbet konusu açmak kabalık olarak algılanıyor.

AVUSTRALYA

Ülkemizde genellikle yalnız başına taksiye binildiğinde arka koltuğa oturulur. Ancak Avustralya'da bunun tam tersi bir durum yaşanıyor. Eğer arka koltuğa oturursanız bu taksiciye yapılan büyük bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.