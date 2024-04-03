Taksitli Ticari Taşıt Finansman’ı Türkiye Finans Hızlı Finansman’da

Türkiye Finans’ın öncü dijital bankacılık vizyonu doğrultusunda kullanıma sunduğu Hızlı Finansman Sistemi Online Platformu sayesinde müşteriler taşıt ve ihtiyaç finansmanı başvurularını kolaylıkla yaparken, bu kanal üzerinden taksitli ticari taşıt finansmanı başvurularını da yapabilecekler. Hızlı Finansman Sistemi Online Platformu'na üye olan işyerleri, Türkiye Finans web sitesi üzerinden öğrenilebilir.

“Hizmetlerimize sürekli yenilerini ekliyoruz”

Taksitli Ticari Taşıt Finansmanı kampanyası hakkında açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, şunları söyledi: “Hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hizmetlerimize sürekli yenilerini ekliyoruz. Son olarak Hızlı Finansman kanalımız üzerinden Taksitli Ticari Taşıt Finansmanı’nı müşterilerimizin kullanıma sunduk. Finansman şirketleri taksitli ticari taşıt finansmanı sağlıyorlar ancak Türkiye Finans olarak bu imkânı sağlayan banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz Hızlı Finansman kanalımız üzerinden Taksitli Ticari Taşıt Finansmanı başvurularını yapabilir, piyasa koşulları altındaki rekabetçi oranlar ile hızlı ve güvenli şekilde finansmana ulaşabilirler. Türkiye Finans olarak müşterilerimize fayda sağlayan finansman uygulamalarını dijital bankacılık kanallarımızdan sunmaya devam edeceğiz.”