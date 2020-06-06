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Aktüel

Taksim’de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber vatandaşlar soluğu Taksim’de aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:36:16 -
Taksim’de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber vatandaşlar soluğu Taksim’de aldı. Kalabalık Taksim’de vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı’nda sıkı önlemler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasıyla beraber vatandaşlar yeniden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Uzun süre sonra hafta sonu ziyarete açılan meydan kameralara yansıdı. İstanbulluların en çok uğradıkları yerlerden biri olan Taksim Meydanı’nda özellikle gençlerin maske ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Öte yandan polis ekipleri sıkı bir şekilde meydanda denetimlerini sürdürdü.

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