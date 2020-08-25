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Yerel Taksim’de saldırı yapacaktı! DAEŞ’li terörist enselendi
Yerel

Taksim’de saldırı yapacaktı! DAEŞ’li terörist enselendi

Gaziantep’ten İstanbul Taksim’de eylem yapmak için gelen DAEŞ’li terörist yakalandı. Gelen bilgilere göre, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:18:00 -
Taksim’de saldırı yapacaktı! DAEŞ’li terörist enselendi

Gaziantep’ten İstanbul’a eylem yapmak için geldiği belirlenen DAEŞ’li teröristin yakalandığı bildirildi.

Taksim’de keşif yaptığı anlar ile görüntülere yansıyan teröristin üzerinden uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek çıktı.

Şüphelinin Taksim’de eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri harekete geçti. İstihbarat ekipleri de çalışmalarını tamamlayarak teröristin Küçükçekmece’de kaldığını tespit etti.

DAEŞ’li teröristin Küçükçekmece’de kaldığı otele dün operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alınırken üzerinden uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi.

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