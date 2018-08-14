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Taksim'de korkunç görüntü! Beyaz elbise kana bulandı

Taksim'de sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağına gelenler, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı.

14 Ağustos 2018 Salı 12:16
Taksim'de korkunç görüntü! Beyaz elbise kana bulandı

Taksim'de Meclisi Mebusan Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEYAZ ELBİSE KIRMIZIYA DÖNDÜ

Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü. Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:16
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