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Yerel Taksim'de ceza yiyen İranlılar, gazetecilere saldırdı
Yerel

Taksim'de ceza yiyen İranlılar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de yürütülen koronavirüs denetimleri kapsamında maske cezası kesilen İranlılar, Türk gazetecilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:09:00 - 2020-11-11 11:23:00
Taksim'de ceza yiyen İranlılar, gazetecilere saldırdı

İstanbul Taksim'de, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler, yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti.

Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp, işlem yapmak istedi.

İranlı kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. "Niye çekiyorsun?" diye soran 2 kadın, daha sonra küfrederek gazeteciye saldırdı.

Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken, saldırı anları kameralara yansıdı. Daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın, yoluna devam etti.

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