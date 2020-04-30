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Aktüel

Taksim’de 1 Mayıs öncesi meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim’de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:52:37 -
Taksim’de 1 Mayıs öncesi meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim’de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis ekipleri, Taksim Meydanı’ndaki son hazırlıklarını tamamladı. Günler öncesinden meydanın çevresine bırakılan polis barikatları bugün görevlilerce Taksim Meydanı’na çıkan yollara dizildi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı’na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu. Ayrıca bu gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte meydana çıkan tüm yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

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