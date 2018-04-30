Taksim'de 1 Mayıs mesaisi başladı
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri getirildi.30 Nisan 2018 Pazartesi 06:42
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde Taksim'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Bu kapsamda Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.
İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde kamyonlarla getirilen demir bariyerler, işçiler tarafından Taksim Meydanı’nın kritik noktalarına konuldu.
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