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Taksim'de 1 Mayıs mesaisi başladı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri getirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:42
Taksim'de 1 Mayıs mesaisi başladı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde Taksim'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde kamyonlarla getirilen demir bariyerler, işçiler tarafından Taksim Meydanı’nın kritik noktalarına konuldu.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 06:42
  1. İstanbul
  2. 1 mayıs
  3. taksim
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