Taksim'de 1 Mayıs mesaisi başladı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde Taksim'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde kamyonlarla getirilen demir bariyerler, işçiler tarafından Taksim Meydanı’nın kritik noktalarına konuldu.