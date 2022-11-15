Taksim saldırısını planlayan terörist yakalandı! İşte kimliği

6 vatandaşımızın şehit olmasına, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı Beyoğlu saldırısının bağlantıları çözülüyor.

İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadın Ahlam Albashır, olay yerine geliş gidişini içeren 1200 güvenlik kamerasının didik didik incelenmesi neticesi hücre evinde yakalanırken, saldırının elebaşının kim olduğu da netlik kazandı.

Ammar Jarkas

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Beyoğlu saldırısında Kobani ile irtibatı sağlayıp planlayan teröristin Ammar Jarkas olduğunu ve Bulgaristan'a kaçamadan yakalandığını söyledi.

Ammar Jarkas'ın "büyük lokma" olduğunu ifade eden Selvi'nin "Soylu neden öyle konuştu, saldırıyı planlayan Ammar kim?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.

Suriye vatandaşı. 1 yıl önce gelmiş İstanbul’a. Kobani ile irtibatı kuran isim. Ammar Jarkas yapılan operasyonla yakalandı, şimdi içeride hesap veriyor."

Bulgaristan'a kaçıracaklardı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ammar Jarkas'ın, teröristle aynı evde kalan firari şüpheli B’yi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi.

2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.