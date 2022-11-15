  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Gündem Taksim saldırısında gözaltı sayısı arttı
Gündem

Taksim saldırısında gözaltı sayısı arttı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda gözaltı sayısının 50 çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:02:00 -
Taksim saldırısında gözaltı sayısı arttı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Ali BICER

ke MAL VE ZUBUKLERI GIBI YARATIKLAR OLDUKCA BU ULKE TEMIZLENEMEZ ONCE MECLISI VE BASINI TEMIZLEMEKLE BASLAYIN. KOKLERINI KURUTUN BU SEREFSIZLERIN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23