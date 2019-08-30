0553 313 94 23

Taksim Meydanı’nda ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı

30 Ağustos Zaferi’nin 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:06
Taksim Meydanı’nda ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı

30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı.


Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümü münasebetiyle ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergide, 30 Ağustos Zaferi’ni anlatan fotoğraflar ve gazete küpürleri yer alıyor. Serginin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş katıldı.



“Şanlı tarihimize bir zafer halkası daha eklendi”


Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “30 Ağustos Zaferi’nin 97. sene-i devriyesindeyiz. Öncelikle bizlere bu vatanı bırakanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Bize Sultan Alparslan’dan miras bırakılan bu aziz vatanı 1922’de tekrar büyük bir taarruzla, büyük bir zaferle taçlandırarak Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Malazgirt şehitlerimizden Kurtuluş Savaşı şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve o günkü silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük bir millet olarak şanlı tarihimize bir zafer halkası daha eklendi” dedi.



“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun”


Başkan Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Ağustos ayı zaferler ayıdır. 30 Ağustos’ta milletimiz yine böyle şanlı bir zaferi bizlere miras olarak bıraktılar. İnşallah bizler de bu aziz vatana ölümüne sahip çıkacak ve ecdadımızın ruhu şad olsun diye hep dua edeceğiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu sebeple de biz Beyoğlu Belediyesi olarak o günü hatırlamak ve yâd etmek üzere sergimizi milletimizin beğenisine sunduk” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:06
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yüce, “Esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olur”
    1. Başkan Yüce, “Esnafımız ne kadar..
    2. Sakarya’da bisiklet duraklarının..
    3. Bilek güreşi şampiyonları, Başkan..
    4. AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ..
    5. Pakistan halkı, Keşmirlilerle..
    6. Korudağ’da otomobil şarampole..
    7. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski..
    8. Gençalp: "Alaçatıspor her zaman..
    9. Cezaevi firarisi araba çarpınca yakayı..
    10. Türkiye'nin hamlesi Rumları..
    11. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik..
    12. Kozan’da orman yangını
    13. Yüz nakli heyecanı saran Leyla..
    14. Hüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    15. Fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?
    16. Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç..
    17. Turgutlu Belediyesi, personeline..
    18. Çorlu Festivali başladı
    19. Golcü oyuncu Marko Scepovic Çaykur..
    20. Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı..
    21. Elektrikli traktör üretim için anlaşma..
    22. TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı
    23. Şişli'de 'asılsız' ihbar hareketliliği
    24. Eceabat Şehitler Camisi ibadete açıldı
    25. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri..
    26. Sivas’ta trafik kazaları: 4 yaralı
    27. Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa..
    28. Mersin’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    29. Amed Sportif Faaliyeler’den bir..
    30. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak