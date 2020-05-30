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Aktüel

Taksim Meydanında yere yığılan turist, polisi hareketlendirdi

Taksim Meydanında Kongolu bir turist aniden yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:34:29 -
Taksim Meydanında yere yığılan turist, polisi hareketlendirdi

Taksim Meydanında Kongolu bir turist aniden yere yığıldı. Acılar içerisinde kıvranan turistin imdadına polisler yetişti. Turist olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Taksim Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kongolu olduğu öğrenilen bir turist, meydan etrafında yürürken, bir anda yere yığıldı. Durumu gören polis ekipleri, hızlı bir şekilde turistin yanına giderek yerde acılar içerisinde kıvranan vatandaşa durumunu sordu. Kongolu turistin nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri istendi. Polis, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar bir an olsun Kongolu’nun başından ayrılmayıp su verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, turiste yürüyebilecek durumda olup olmadığını sordu. Turistin yürüyebileceğini söylemesi üzerine, ayağa kaldırılarak ambulansa bindirildi. Taksim Meydanında yürürken bir anda yere yığılarak polisi hareketlendiren Kongolu, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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