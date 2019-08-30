Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Dijital Gösteri Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’na kurulan ’30 Ağustos-Zafere Giden Yol’ Dijital Gösteri Merkezi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri merkezde, tarihi o anları adeta yeniden yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda bir Dijital Gösteri Merkezi kuruldu. Merkezde Mustafa Kemal Atatürk’ün Conk Bayırı, Şuhut Çakırgözü ve Dumlupınar çadırları 600 metrekare kapalı alanda kurulan 4 ayrı bölümde video, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde ziyaretçilere hatırlatılıyor. Merkezde ayrıca Atatürk’ün Harbiye Askeri Müzesi’nden getirilen pelerini ile çeşitli eserler de sergileniyor.

7 gün boyunca 11.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak Dijital Gösterim Merkezi’ni, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyet de ziyaret etti.