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Aktüel

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler

İnsan kalabalığının dikkat çektiği görüntülerin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için korona virüse karşı yeni önlemler alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:43:34 -
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler

İnsan kalabalığının dikkat çektiği görüntülerin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için korona virüse karşı yeni önlemler alındı. Bu kapsamda alanda bulunanlara maske takma zorunluğu ve en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.



Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli Başkanlığında 6 Mayıs’ta olağanüstü toplanmasının ardından yeni tip korona virüs nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni önlemler alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada normalleşme sürecinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini arttıracağına dikkat çekildi. Bu nedenlerle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan kişilerin maske takmasının zorunluğu hale getirildiği ve kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri yönünde yeni önlemler alındı. Önlemlere uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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