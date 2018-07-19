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Taksim Camii'nin minaresi yükselmeye başladı

Taksim'de temeli geçen yıl atılan caminin birinci minaresi yükselmeye başladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:34
Taksim Camii'nin minaresi yükselmeye başladı

Temeli 17 Şubat'ta 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin yapımı sürüyor. 

Ana kubbesi tamamlanan caminin altındaki otoparkın katları da yapıldı, güçlendirme çalışması da devam ediyor.   

Yoğun şekilde çalışan işçiler, 61 metre yüksekliğe ulaşacak minarelerin birincisinde inşaat çalışmasını sürdürüyor. 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Taksim Camisi'nde hızlı bir çalışma yapıldığını ve inşaatın son evlerine gelindiğini söyledi. 

Caminin ana ve iki küçük kubbesinin tamamlandığını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Caminin altındaki otopark katları tamamen bitti. Şimdi içerisindeki bazı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ana kubbe geçen ay tamamlanmıştı. Ondan sonra minare çalışmalarına geçtiler. Birinci minare 12 günde tamamladı ve çok hızlı bir şekilde yapımına devam ediyor. Bunun yanında küçük bir kubbenin çinko kaplaması yapıldı. Çalışmaların ardından cami kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Ağustosun sonu itibarıyla kaba inşaat ve minareler bitmiş olacak. Ardından ince işçilik fiilen başlayacak.'' 

''MİNARE CAMİNİN İHTİŞAMINI ORTAYA ÇIKARACAK''

Demircan, birinci minarenin işçiler tarafından hızlı şekilde yapıldığını anlattı. 

Minarenin 2,5 metre çapı olacağını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

''Şerefesi ise sert malzemelerden yapılıp takılacak. Minarenin külahı ise ince ve uzun olacak. Minare göründükçe caminin ihtişamı ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlarımız caminin mimarisini çok beğendi. Cami öndeki maksemle bir bütünlük arz ediyor. Mimarisi hem klasik hem de modern bir hava veriyor. Dünyanın büyük meydanlarında büyük binalar o meydanın tamamlayıcı yüzü oluyor. Bir yandan Taksim Camisi bütün güzelliğiyle ortaya çıkarken ve AKM de mükemmel bir yapı olacak. Belki Taksim Meydanı anlamını yıllarca sonra yeniden bulmuş olacak.''  

Demircan, yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğimi sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:34
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