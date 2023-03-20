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Gündem Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi
Gündem

Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi

Ramazan ayına özel, Taksim Camii minarelerinin arasına asılan "Elhamdülillah" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 20:55:00 -
Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi

On bir ayın sultanı Ramazan'a özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar camilere asılmaya başlandı. Taksim Camii minarelerinin arasına asılan "Elhamdülillah" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.

Osmanlı mirası mahyalar, Ramazan'a günler kala hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin şerefelerine çıkarılan "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya da iki minarenin arasına çekilerek asıldı.

Asılan mahya, dron ile havadan görüntülendi. Camiye asılan mahya ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.


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