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Yaşam Taksim Camii ne zaman açılacak?
Yaşam

Taksim Camii ne zaman açılacak?

Temeli dört sene önce atılan, Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Taksim Camii ne zamana açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:05:00 -
Taksim Camii ne zaman açılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Taksim Camii bir diğer ismiyle Taksim Camii ibadete açılacağı günü beklemeye başladı. Peki, Taksim’deki cami ne zamana açılacak?

Taksim Camii ne zaman açılacak?

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin yapımında sona gelindi. İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camideki çalışmalar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Son rötuşların yapıldığı cami, ramazanın son cuma günü 7 Mayıs'ta ibadete açılacak.

Tam kapanmada camilerde vakit ve cuma namazları kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” dedi.

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