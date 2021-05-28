Taksim Camii açılışı sonrası Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an tilaveti! Dikkat çeken ayetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Ayasofya Camii'ne "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Taksim Camii'ni, Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" sözleriyle selam gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ayasofya Camii'ne gitti.

Kur'an- Kerim tilaveti icra etti

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra torunu Ömer Tayyip’in de aralarında olduğu hafızlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Ali İmran Suresi'nden okudu

Erdoğan, Kur'an'dan Ali İmran Suresi'nin 190, 191, 192, 193 ve 194'üncü ayetleri okudu.

İşte o ayetlerin meali:

﴾190﴿ Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır.

﴾191﴿ Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler:) “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!

﴾192﴿ Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

﴾193﴿ Rabbimiz! Doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et.

﴾194﴿ Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize vaad ettiklerini ver bize; kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.”