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Gündem Taksim Cami ibadete açıldı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesi verdi
Gündem

Taksim Cami ibadete açıldı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 13:39:00 - 2021-05-28 13:57:27

Tarihi gün geldi. Taksim Camii ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesi verdi.

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Bina yüksekliği 20.70 metre

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.

Meydan doldu taştı

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Cuma Namazı'nda vatandaşlar tedbirler kapsamında Taksim'i doldurdu.

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