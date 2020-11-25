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Gündem Takside ilginç olay! Taksici o kadınla ilgili konuştu
Gündem

Takside ilginç olay! Taksici o kadınla ilgili konuştu

Alkollü bir kadını taksisine alan ve zor anlar yaşayan taksici Oğuz Kaan Ünver, "İBB'den ablikasyon çalışması yapılması için talepte bulunduk fakat iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Bizler kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Başımıza bir olay geldiğinde güvencemiz yoktur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:05:00 -

Taksisine aldığı kadın müşteri ile tartışma yaşayan ve bu olayı videoya alarak sosyal medyada paylaşan Taksici Oğuz Kaan Ünver yaşadığı olayı anlattı. Kasımpaşa Stadı'nın yanından taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra "ben seni sevmedim" diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin "seni karakola götüreceğim" sözlerine "götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti.

"Güvencemiz yok"

Kadının hem kendisine hakaret ettiğini hem de yakasına yapışıp darp etmeye çalıştığını belirten Taksici Oğuz Kaan Ünver, "Kasımpaşa Stadının yanından aldığım kadın müşteri içeride naylon ile bölünen kısma oturdu. Hem alkollü hem de maskesiz olan müşteri kadın fiyatı sordu bende taksimetre ne yazıyorsa onu istediğimi söyledim Taksimetre 18 TL yazıyordu. Sonra bana hakaret etmeye başladı. Bende sorunlu olduğu için kamerayı açıp kaydettim. Arabadan haraket halindeyken inmeye çalıştı. Araçtan indirip kaldırıma kadar götürdüm. Sonra yakama yapıştı. Hakaret etmeye devam etti. Alkollü olduğu için para dahi istemedim. Sonra kadını tanıdığını söyleyen bir şahıs parasını vermek istedi. Bende o parayıda kabul etmedim Karakola götürmek istedim uzaklaşıp gitti. İBB'den ablikasyon çalışması yapılması için talepte bulunduk fakat iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Bizler kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Başımıza bir olay geldiğinde güvencemiz yoktur" dedi.

Taksici arkadaşları da Oğusz Kaan Ünver'e destek olarak Abligasyon sisteminin taksilere getirilmesini ve güvenliklerinin sağlanmasını istediler.

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