Taksiciyi gasp girişimi kamerada! Bıçaklı zanlıdan kaçarak kurtuldu

İstanbul Beyoğlu'nda cadde ortasında taksiciyi gasp girişimi yaşandı.

Gaffari T. adındaki taksi şoförü, Esenler metrosundan çıkan bir kişiyi yolcu sanıp alarak, Beyoğlu'na hareket etti. Taksim'e gelen taksi şoförü, araçtaki kişinin isteği doğrultusunda tarife göre bölgede bir süre dolandı.

Bankamatikten para çekmek üzere aracı durduran şahıs, daha sonra tekrar taksiye binerek Gaffari T.'den hareket etmesini istedi.

Bıçak çekip gasp etmek istedi

Taksici yeniden hareket ederken araçtaki kişi bıçak çekerek gasp girişiminde bulundu. Taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan dışarı çıkıp kaçarak kurtardı. Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Gaffar T.’nin ihbarı üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih’e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan emniyet, ardından aracı sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen zanlı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan gasp girişimi güvenlik kameralarına takıldı.