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Gündem Taksicinin alçaklağı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi
Gündem

Taksicinin alçaklağı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi

İstanbul'da büyük bir çile haline gelen taksi sorunu bu sefer başka bir boyuta taşındı. 2 bayan yolcuyu aracına alan taksici gizlice videolarını çekti. Kadınların yolda gördükleri polise haber vermesine rağmen resimleri silmek için polisin dur ihtarına bile uymadı. İşte o anlar.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 23:20:00 -

Zaman zaman İstanbul'da verdiği hizmet kalitesi nedeniyle eleştirilen sarı taksilerden biri bu sefer bir iğrençlikle gündeme geldi.

Polisi bile takmadı

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın, şöförün fotoğraflarını çektiğini farketti. Taksiciden aracı durdurmasını isteyen kadınlar, o esnada olay yerinde olan polisten yardım istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan taksici fotoğrafları silmek için ilerlemeye başladı. Motorize polis ekipleri hemen taksinin peşine takılarak, aracı durdurdu. Taksicinin polisten kaçıp fotoğrafları sildiği anlar kameraya yakalandı.

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