Taksicilerden belediyeye ilginç çağrı: Bizi kapatın
Bilecik'te 5 taksici, iş yapmadığı gerekçesiyle, belediyeye başvurarak duraklarının kapatılmasını istedi.
Bilecik'te, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki bir taksi durağı, taksicilerin talebi üzerine belediye encümen kararıyla kapatıldı. Katapılan taksi durağındaki 5 takcisi esnafın, iş yapmadığı gerekçesiyle belediyeye başvurarak durağın kapatılmasını istediği öğrenildi.
Belediye encümen kararıyla kapatılan söz konusu duraktaki taksicilerin, çevredeki çeşitli taksi duraklarına kaydedileceği belirtildi.
Mahalle sakinleri, söz konusu durağın kapatılması nedeniyle yüksek hızlı tren yolcularının ve civarda yaşayan vatandaşların mağdur olacağını savundu. Mahallede yaşayan vatandaşların, belediyeye başvuru yaptığı ve durağın kapatılmasına karşı çıktıkları ifade edildi.
Vatandaşların başvurusu üzerine, belediye encümeninin söz konusu talebi oyladığı ve mahalle sakinlerinin isteğini oy çokluğu ile kabul ettiği öğrenildi.