Taksicilerde "kısa"dan sonra şimdi de "uzun mesafe" kaprisi
İstanbul Esenyurt'ta bir taksici, aracının muayeneye gideceğini söyleyerek uzak mesafe yolculuk isteyen müşterisini indirmek istedi. Yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta bir taksici, aracının muayeneye gideceğini söyleyerek uzak mesafe yolculuk isteyen müşterisini indirmek istedi. Yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi.
Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, inmesini istedi.
Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı.
İnat etti, inmedi
“Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri” diye sürücüye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü.
Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.