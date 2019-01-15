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Taksici elindeki kılı görünce polise ihbar etti! Soyguncu yakalandı

Diyarbakır'da üzerine çarşaf giyerek silahla market soyan bir kişi taksicinin dikkati sayesinde yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 10:41
Taksici elindeki kılı görünce polise ihbar etti! Soyguncu yakalandı

Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Marketteki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek tartaklayıp kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncuyu, taksicinin dikkatinin yakalattığı ortaya çıktı.

Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiye binip, sesini incelterek konuştu. Marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.’nın kolundaki kılları fark etti. Tayfun S.’den şüphelenen taksici, ’155 Polis İmdat’ hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.’nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.’yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

Daha önce markette çalışmıştır

Gözaltına alınan Tayfun S.’nin aynı marketler zincirinin başka bir şubesinde 1 yıl çalıştığı ve marketin işleyişini iyi bildiği için soygun saatini kasadaki paranın sayım saatine getirdiği belirlendi. Tayfun S.’nin tercih ederek soygunu planladığı da belirlenirken çarşafla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Tayfun S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:41
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