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Yaşam Taksici dehşeti yaşattı! Tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı
Yaşam

Taksici dehşeti yaşattı! Tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Zonguldak'ta trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir taksi sürücüsü, sporcuyu silahla ayağından yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 19:29:00 -
Taksici dehşeti yaşattı! Tartıştığı sporcuyu silahla yaraladı

Zonguldak’ta bir taksi sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sporcuyu silahla ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sporcu Berke İ. ile taksi sürücüsü Serhat D. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Bir süre tartıştıktan sonra ikili vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Peşinden giderek aracın önünü kesti

Taksi sürücüsü Serhat D., Berke İ.'nin peşinden giderek aracının önünü kesti. Aracından inen Berke İ.’yi silahla ayağından yaraladı. Silahlı saldırgan Serhat D., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Berke İ., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altında alınan sporunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen ekipler çevrede inceleme başlattı. Polis ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapattı. Silahlı saldırgan Serhat D., polis ekiplerinin teknik takip sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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