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Yerel Taksici 'Başıma talih kuşu kondu' diyerek elindeki parayı gösterdi
Yerel

Taksici 'Başıma talih kuşu kondu' diyerek elindeki parayı gösterdi

Elazığ'da taksicilik yapan Hasan Kuvat, bir müşterisinin kendisine verdiği hatalı basım 50 TL'yi "bana bir talih kuşu kondu" diyerek 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:01:00 -
Taksici 'Başıma talih kuşu kondu' diyerek elindeki parayı gösterdi

Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0' rakamının olmadığını fark etti.

50 bin liraya satıyor

Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.

lk başta sahte zannettim"

Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, "Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle Merkez Bankası'ndan çıkmış, yalnız hatalı olarak çıkmış" dedi.

"Bana bir talih kuşu kondu"

İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, "Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim" diye konuştu.

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Milleti aptal yerine koymayın matbaa hatasıdır geri iade edin her hata para değildir/ para için çirkinleşmeyin •
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