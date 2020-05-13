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Aktüel

Taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren 883 taksi ve 55 taksi durağı dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:04:59 -
Taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren 883 taksi ve 55 taksi durağı dezenfekte edildi.


Alanya Belediyesi’nin korona virüs ile ilgili mücadele çalışmaları kapsamında, Alanya’da faaliyet gösteren taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 883 taksi ve 55 durakta işlem gerçekleştirildi.


Yücel, sabah saatlerinde ilk dezenfekte işlemini Otogar Taksi’de başlattı. Taksi durağındaki şoförleri ziyaret ederek mevcut gündemi de değerlendiren Başkan Yücel, Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ile istişarelerde bulundu. Yücel, durakların genel temizliğinde kullanılması amacı ile durak sorumlusuna Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan Hijyen Paketi hediye etti.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan 18 kişilik dezenfeksiyon ekibinin, mesai kavramı gözetmeksizin belirlenen noktalarda dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü belirten Yücel, “Alanya’da sağlanan güven ortamını korumak adına ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışıyor” dedi.


Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ise ziyareti ve desteği için Başkan Yücel’e teşekkür ederek, haftalık planlama ile taksilerin dezenfekte edileceğini, belediye ekiplerinin bu desteği için esnafları adına memnun olduklarını dile getirdi.

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