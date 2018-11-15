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Taksi sürücüsü turist müşterisini darp etti

Fatih'te taksi sürücüsünün ücret konusunda tartışma yaşadığı Iraklı Mohammed Dawood'u darp ettiği öne sürüldü.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:56
Taksi sürücüsü turist müşterisini darp etti

Olay, Fatih Vatan Caddesi Aksaray mevkiinde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul'da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Aksaray'a gitmek için bindiği  taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.

İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray'da inmek isteyen Mohammed Dawood'dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler ile  gidip geldiğini e 10-15 TL arasında ücret ödediğini söyleyen Dawood itirazda bulundu. Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve iddiaya göre taksi sürücüsü, 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Taksi ücretindeki farkı çevredekiler ödedi

Taksici ile müşteri arasındaki olayın devamı görüntülere de yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Irak uyruklu Dawood'un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, Iraklı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist ise, taksicinin adamı darp ettiğini ifade etti. O sırada yakın bir noktada görevde bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede bulundu. Taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:56
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Fatih
  4. Taksici dehşeti
  5. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp etti

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