Taksi sahiplerinden yeni uyanıklık! Şimdi de bunu yapmaya başladılar

İstanbul'un taksi sorununun hiç bitmeyeceğini, çünkü sistemin baştan yanlış kurulduğunu belirten Mevlüt Tezel, "Taksi plaka sahipleri ne derse, ne isterse o oluyor! Plaka sahipleri artık plakalarını oto galerilere veriyorlar. 'Bana şu kadar para ver' diye yıllık ya da aylık anlaşma yapıyorlar. Oto galeriler de kendi karını koyup plakaları şoförlere kiralıyorlar. Şoförler de genelde araçları oto galeriden kiralıyor" ifadelerini kullandı.

Tezel, "Taksi taşıma sistemi baştan aşağı değişmeli. Gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerin aynısı Türkiye'de de uygulanırsa sorun çözülür. Taksi işletmeciliği rant değil, halka hizmet odaklı olmalı. Zor sınavları geçen eğitimli insanlar taksi şoförü olmalı!" önerisinde bulunduğu Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 80 bin 127 taksi şikayeti gelmiş.

44 bin 129 adetle yolcu seçme şikayeti başı çekerken, 7 bin 781 kaba davranış, 6 bin 948 fazla ücret isteme de en çok şikayet edilen konular olmuş.

Kural ihlali yapan taksicilere toplam 212 bin 65 lira ceza kesilmiş.

Seneye şikayet sayısı da, kesilen ceza tutarı da artar. Böyle gelmiş, böyle gider.

İstanbul'un taksi sorunu hiç bitmez. Çünkü sistem baştan yanlış kurulmuş.

Taksi plaka sahipleri ne derse, ne isterse o oluyor!

Plaka sahipleri artık plakalarını oto galerilere veriyorlar. "Bana şu kadar para ver" diye yıllık ya da aylık anlaşma yapıyorlar.

Oto galeriler de kendi karını koyup plakaları şoförlere kiralıyorlar. Şoförler de genelde araçları oto galeriden kiralıyor.

Sonra şoförler hem oto galerinin hem de taksi plakası sahibinin hem de kendi parasını çıkarmak için yollara düşüyorlar.

Trafiğe takıldılar mı yandılar! İşte bu stres birçok kötü davranışı, tartışma ve kavgayı da beraberinde getiriyor.

Bir de turistleri dolandıran taksiciler var. Var oğlu var!

Taksi taşıma sistemi baştan aşağı değişmeli. Gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerin aynısı Türkiye'de de uygulanırsa sorun çözülür. Taksi işletmeciliği rant değil, halka hizmet odaklı olmalı.

Zor sınavları geçen eğitimli insanlar taksi şoförü olmalı!"