Taksi durak yerleri kiraya verilecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 27.10.2022 tarih ve 1117 sayılı UTDK Kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 21.12.2022 tarih 4597 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği Darıca İlçesinde bulunan toplam 4 adet, ticari taksi durak yerlerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
KİRALANACAKLAR
Darıca İlçesinde bulunan toplam 4 adet ticari taksi durak yerleri.
İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;
S. NO DURAK YERİ DURAK KAPASİTESİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi ile 1642/2. Sokak Kesişimi Aşık Mevlüt İhsani Park Köşesi 7 Taksi 2.100,00 TL+KDV 63,00 TL 11.01.2023
11:00
2 Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi ile Adak Sokak Kesişimi Şehit Onbaşı Yaşar Osmanlı Parkı Köşesi 6 Taksi 2.100,00 TL+KDV 63,00 TL 18.01.2023
11:00
3 Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi ile Arıcan Caddesi Kesişimi Kapalı Pazar Alanı Önü5 Taksi 2.100,00 TL+KDV 63,00 TL 25.01.2023
11:00
4 Osmangazi Mahallesi Taner Sokak ile Kuştepe Caddesi kesişimi No:12/a Karşısı5 Taksi 2.100,00 TL+KDV 63,00 TL 01.02.2023
11:00
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