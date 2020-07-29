Tako nasıl hazırlanır? Tako nasıl yapılır malzemeleri neler?

Tako sos tarifi .Özellikle ev hanımları yemek yapmak için yemek kitaplarının sayfalarında kaybolmaları yetmezmiş gibi bir de televizyon programlarındaki yemek programları ve yemek yarışmaları takip edilmekte. Yemek yarışması programı MasterChef ekranlarında gündeme gelen tako (taco) yine en çok araranlar listesine girmeyi başardı. Tako Meksika mutfağının damak tatlarından biridir. MasterChef’de yarışmacılardan taco yapılması istendi. Bunun üzerine birçok kişi ‘Taco nasıl yapılır?’ diye araştırmaya başladı. Bizde sizin için taco tarifini ve avokado sos tarifini bir araya getirdik. İşte taco sos tarifi…