Tako nasıl hazırlanır? Tako nasıl yapılır malzemeleri neler?
Tako sos tarifi .Özellikle ev hanımları yemek yapmak için yemek kitaplarının sayfalarında kaybolmaları yetmezmiş gibi bir de televizyon programlarındaki yemek programları ve yemek yarışmaları takip edilmekte. Yemek yarışması programı MasterChef ekranlarında gündeme gelen tako (taco) yine en çok araranlar listesine girmeyi başardı. Tako Meksika mutfağının damak tatlarından biridir. MasterChef’de yarışmacılardan taco yapılması istendi. Bunun üzerine birçok kişi ‘Taco nasıl yapılır?’ diye araştırmaya başladı. Bizde sizin için taco tarifini ve avokado sos tarifini bir araya getirdik. İşte taco sos tarifi…
Tako yapılış malzemeleri
Kaç tane istiyorsanız o kadar tortilla ekmeği
600 gram kıyma
1 adet küçük boy kuru soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı acı sos
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı kimyon
4 dal taze kişniş
Tako nasıl yapılır? Taco nasıl hazırlanır?
Küçük boy kuru soğanı küçük olacak şekilde doğrayın. Hatta rendeleye de bilirsiniz. Kabuğunu soyduğunuz domatesi rendeleyerek püre haline getirin. Kişniş yapraklarını incecik doğrayın. Kuru soğanı yağlı dana kıymayı, zeytinyağı ile pembeleşinceye dek kavurun. Daha sonra domates salçası, acı sos ve domates püresini de kıymalı iç harca ekleyerek kısık ateşte suyunu çekinceye dek pişirin. Tuz, kimyon ve ince ince doğradığınız kişniş yapraklarını ekleyerek 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Küçük boy tortilla ekmeklerini bir tavanın veya fırın tepsisinin içerisine alarak kısa bir süre ısıtın. Sıcak tortilla ekmeklerini ortadan ikiye katlayıp hazırladığınız iç harcı içerisine doldurun. Üzerine ince ince kıydığınız marul, domates, kuru soğan ve rendelenmiş peynir karışımını ekleyin.