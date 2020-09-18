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Ekonomi Taklitçilere ve tağşişçilere ağır fatura çıkarılsın! Cezalar can yaksın
Ekonomi

Taklitçilere ve tağşişçilere ağır fatura çıkarılsın! Cezalar can yaksın

Gıda ürünlerinde taklit ile tağşiş yapan firmalar tepki yağıyor. Hileli ürün üreten ve satan bu firmalara veryansın eden tüketici hakları savunucuları, ilgili kamu kurumlarına ise devamlı “Denetimler hız kazansın, cezalar can yaksın” çağrısında bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:50:00 -
Taklitçilere ve tağşişçilere ağır fatura çıkarılsın! Cezalar can yaksın

Buğra Kardan

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 91 firmaya ait 113 parti üründe taklit ile tağşiş yapıldığının belirlenmesi, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Zira et ve süt ürünlerinde çıkan hileler, toplumu paniğe sevk etti.

Önemli uyarı

Taklit ile tağşiş yapan gıda üreticilerinin ve satıcılarının adedinin giderek arttığından yakınan tüketici derneklerinin yöneticilerinden “Denetimler yaygınlaştırılmalı. Hilecilere ağır müeyyideler uygulanmalı” uyarısı geldi.

Denetimler arttırılmalı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nı gıda denetimlerini arttırmaya davet etti. Ağaoğlu, “Daha evvel de dile getirdiğim gibi ilgili birimler daha aktif olmalı, gıda sahtekârlarını daha yakından takip etmeli” dedi. Ağaoğlu, tüketicilere ise “Hakkınızı arayın. Market market, bakkal bakkal, manav manav dolaşın. Çok ama çok dikkatli olun. Hile hurda gördüğünüzde de mutlaka ve mutlaka Alo 174 gıda hattına bildirin” diye seslendi.

Yaptırımlar yetersiz

Taklit ile tağşiş yapan firmalara uygulanan cezaların yeterli olmadığından şikâyet eden Ağaoğlu, şunları söyledi: “Mart ayında Tarım ve Gıda Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından yeni yaptırımların devreye alınacağı ifade edilmişti. Yüreklere su serpen bu yaptırımlardan birisi de gıda hilecilerinin ve birinci derece yakınlarının ticaretten men edilmesini öngörüyordu. Ne var ki pandemiden ötürü bir adım atılamadı, karar alınamadı. Yeni yaptırımların uygulamaya geçmediğini gören art niyetliler de boşluklardan yararlanarak dönere at eti katmaya, çaya boya eklemeye devam etti. Şükür ki bunlar yakayı tek tek ele veriyor.”

Aman dikkat

Fiile göre ceza uygulanması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Yanlış, yapanın yanına kâr kalmamalı.Halkın hayatıyla oynayanlara ağır bir fatura çıkarılmalı. Süte su ya da zeytinyağına ayçiçek yağı karıştıranlara ise daha hafif yaptırımlar uygulanmalı” şeklinde konuştu. Ağaoğlu, “Taklit ve tağşiş yapan firmaların adlarını sanlarını, unvanlarını, sorumlu müdürlerini yenileyerek yollarına devam etmelerinin önüne geçilmelidir” diye konuştu.

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