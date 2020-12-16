Taklit ve Tağşiş’e geçit yok

Ertuğrul Şahan Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara Ekonomi Müdürümüz Ertuğrul Şahan’a gıdadaki yeni düzenlemeler, tarımsal destekler, Dijital Tarım Pazarı, gıda israfı ve 2021 yılı hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gıdada yeni düzenlemeler

Gıda ve yeni düzenlemelere vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “Gıdada etiket bilgileriyle ilgili iki düzenleme 2020 başında hayata geçti. Hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale geldi. Gıdanın etiketinde enerji ve besin değerleri (yağ, protein, tuz vs) yer alıyor. Toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi zorunlu hale geldi. 1 Ocak 2021 yılı itibari ile gıdada trans yağ içeriği, gıdadaki yağın yüzde 2’sini geçemeyecek. Uygulama AB’den 3 ay önce başlıyor. Okul gıdası olarak satılan ürünlere onay şartı getirildi. Ayrıca, oyuncak ve benzeri madde malzemelerin okul gıdaları ambalajı olarak kullanılması yasaklandı. Taklit ve tağşiş 2012 yılından beri kamuoyuna açıklanıyordu, 4 Kasım 2020’de cezaları caydırıcı hale getirdik Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunda üye sayısını 7’den 11’e çıkardık. Taklit ve Tağşiş cezaları kapsamında 2019 yılında 119 milyon 952 bin 473 TL iken, 2020 yılında 92 milyon 29 bin 110 TL ceza kesildi. Ayrıca taklit ve tağşiş kanunu TBMM’den geçti. Ceza 28 bin lira idi. Artık 500 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Ayrıca, hapis cezası, faaliyetten men olabilecek. Düzenlemeyle de taklit ve tağşişte azalma bekliyoruz” diye konuştu.

Tarımsal destekler

Tarımsal desteklerin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Son 18 yılda reel 310 milyar TL verilirken, son 2 yılda yüzde 52 artışla 22 milyar TL ve 12 yeni destek açıkladık. Birçok destek birim fiyatında artış yaptık. 2021’de desteğimize 1 milyar ilave yaparak 23 milyar TL’ye çıkaracağız. Yurtiçi sertifikalı tohum desteğinde en yüksek artışı yaptık. Hayvancılıkta ise 18 yılda 73 milyar TL. 2020 yılında 7,4 milyar TL olan yatırım bütçesini 2021 yılında yüzde 136 artarak 17,5 milyar TL’ye çıkarcağız. 2021’de ödenecek tarımsal desteklere baktığımız zaman Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri 4 milyar 711 milyon 286 bin TL, Hayvancılık Destekleme Hizmetleri 7 milyar 103 milyon 700 bin TL, Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 1 milyar 250 milyon TL, Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Tarımsal Destekleme Hizmetleri 307 milyon 146 bin TL, Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri 1 milyar 750 bin TL, Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri 6 milyar 69 milyon 717 bin TL” ifadelerini kullandı.

Ditap’da yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti

Nisan ayında Dijital Tarım Pazarı’nın uygulamaya alındığını ifade eden Pakdemirli, “Bugüne kadar DİTAP’ta yaklaşık 150 Milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti. Şu anda da sistemde; 118 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcı bulunuyor. DİTAP’ın gelişmesinde Ege illerimizin büyük katkısı var. DİTAP’a kayıtlı kullanıcıların yüzde 32’si Ege illerindedir. Şu ana kadar DİTAP üzerinden doğrudan satış ilanında ilk 10 içinde İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli olmak üzere 4 il Ege bölgesindedir. Bu bağlamda, DİTAP’ı sahiplendikleri için Egeli üreticilere teşekkür ediyor, sistemin gelişmesi için katkılarınız devamını bekliyorum. Biz de DİTAP üzerinden her geçen gün kolaylaştırıcı ve tamamlayıcı uygulamalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle DİTAP’a finans, sigorta, nakliye tedarikinin ve diğer üretim araçlarının eklenmesi ile sistemdeki Sözleşmeli Üretim Modülü çok daha kolay ve kullanışlı hale gelecek. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yayımlanan kararda; artık DİTAP da tarımsal destekleme kalemleri arasına alınmıştır” diye konuştu

Her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor

“Ülkemizde gıda israf maalesef ciddi boyutlarda” diyen Pakdemirli, “Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bildiğiniz gibi, ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2’lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir! Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak bu yıl Mayıs ayında, gıda kaybını önlemek ve gıda israfını azaltmak amacıyla ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını başlattık. Bu kapsamda, toplumda farkındalık oluşturacak çok sayıda aktivite yapıyoruz. Ekim ayında ‘Söz Ver, Rekor Gelsin’ sloganıyla, gıda israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak kampanya başlattık. Şu ana kadar milletimiz büyük teveccüh gösterdi ve yaklaşık 770.000 vatandaşımız gıdasını koruyacağına söz verdi! Sizlerin de sofranasahipcik.com adresinden bu seferberliğe katılmanızı ve kampanyaya destek vermenizi özellikle bekliyorum” diye konuştu.

Üniversitelerle işbirliği yapılıyor

Pakdemirli, “Tarımda yeni teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz. YÖK ile yaptığımız işbirliği protokolleri çerçevesinde, Ekim ayı başında Gebze Teknik Üniversitesi ile Akıllı Tarım Uygulamaları konusunda işbirliği protokolü imzaladık. Tarımsal üretimin birçok alanında akıllı tarım uygulamalarını başlattık. Akıllı tarım uygulamaları ile üretimi, daha az maliyet ve emekle, daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmaları daha artıracağız” dedi.

“Mazot maliyetinin 50’sini karşılıyoruz”

2020 yılı üretim sezonunda tarımsal destekleme uygulamalarında, gübre desteği başta olmak üzere bazı desteklerde birim destek miktarlarını artırdık, bazı konularda ise yeni destekleri devreye aldıklarını belirten Pakdemirli, mazot maliyetinin yüzde 50’sini karşılamaya devam ettiklerini, kütlü pamuk prim desteğini yüzde 37,5 artışla kg başına 1 Lira 10 Kuruş yaptıklarını, yağlık Ayçiçeği prim desteğini, kg başına yüzde 25 artışla, 50 Kuruşa çıkardıklarını, sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında anaç vasfı kazanmış dişi kuzularına ilave 100 lira destek ödemeye başladıklarını söyledi.

Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık rekor artış sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, reel rakamlarla toplam 311 milyar lira hibe destek ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

Ekonomik yatırımları 2025 yılına kadar uzattık

Pakdemirli, tarım-sanayi entegrasyonu güçlendirmek için kırsaldaki yatırımlara önemli destek sağladıklarını belirterek, “Ekonomik yatırımlar, TKDK-IPARD hibeleri Genç Çiftçi Projesi ve ORKÖY projeleri dâhil bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 26,5 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel rakamlarla 48,5 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde daha çok projeye destek verebilmek amacıyla ekonomik yatırımları 2025 yılına kadar uzattık. TKDK- IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. 2022’ye kadar hayvancılıkta belirlediğimiz alanlardaki yatırımlarına, yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız.

Geçen yıl pilot olarak başlayan, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini 81 ilimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Lisanslı depoculuk çalışmalarına kira, nakliye ve analiz desteği sağlıyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesini 23’ten, 46’ya çıkardık. Arazi Bankacılığının geliştirilmesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa birincisiyiz

Son 18 yılda, ormancılık faaliyetlerinde gurur veren çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Dünyada orman varlığı azalırken; Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarında ise Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 1,9 milyon hektar arttırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Fidan üretimimizi 18 yılda 5 kat artırarak, ortalama 350 milyon fidana çıkardık. Orman yangınları ile mücadelede etkin çalışmalar yürütüyoruz. Orman yangınlarına müdahale süremizi, 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bu yıl, orman yangınlarında ilk kez İHA’ları kullanmaya başladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Geçen yıl başlattığımız Geleceğe Nefes kampanyamızı, bu yıl Dünyaya Nefes olarak, milletlerarası bir seviyeye taşıdık. 11 Kasımda 81 İlimizde, 1.000’den fazla noktada ve 28 ülkeden katılımcılar ile birlikte, aynı anda fidanlarımızı diktik” ifadelerini kullandı.

“Tarım sektörü son 17 yılın 14’ünde büyüdü”

Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün uygulanan doğru ve akılcı politikalarla 17 yılın 14’ünde büyüme göstererek ortalama yüzde 2,8 büyüdüğünü ve bugün önemli birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına anlatan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ile 2018 yılını yüzde 2,1 ve 2019 yılını ise yüzde 3,7 büyüyerek tamamladığını söyledi. Sektörün 2020 yılının ilk dokuz ayında ise ortalama yüzde 5,3 büyüme kaydettiğini anlatan Pakdemirli, gayrisafi hasılanın son iki yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 hedefleri…

Bakan Pakdemirli, bakanlığının 2021 hedeflerini şu şekilde açıkladı: “2,5 milyon dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projeleri yapacağız. Kırsal kalkınma kapsamında yüzde 50 hibe desteği, özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine olmak üzere 1,3 milyar lira vereceğiz. Kırsal alanda Uzman Eller Projesini ülke genelinde uygulamaya koyacağız ve 200 milyon lira hibe vereceğiz. Lisanslı depoculuk kapsamında ise 170 milyon lira hibe desteği ödemesi yapacağız. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde 2021 yılında 450 bin ton, 2023 yılı hedefimiz ise yıllık 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz olan 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genişleterek ülke yüzölçümünün yüzde 30’u olan 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

2021 yılında insansız hava araçlarının sayısını 4’e çıkartacağız. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 100 bin hektar alanda çalışma gerçekleştireceğiz. 2021 yılında 270 milyon adet fidan üretilecektir. Toprak muhafaza çalışması programı 2021 hedefimiz 17 bin 200 hektardır. 2021 yılında odun ürünleri üretimi 32 milyon metreküp olarak hedeflenmiştir. 2021 yılında odun dışı üretimini 925 bin tona çıkararak 2021 yılında 1,6 milyar Dolara, 2023 yılında da ihracatımızı 2 milyar Doların üzerine çıkaracağız. 2021 yılında ORKÖY kredi ve hibe destek tutarı 300 Milyon lira olacaktır.

2023 yılı için erozyonla taşınan toprak miktarını 130 milyon ton/yıl’a indirmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere toplam 90 adet depolama tesisi daha bitirerek depolama sayısını 1 bin 617’ye, kapasitesini ise 180 milyar metreküpe ulaştıracağız, 92 sulama tesisini bitirerek sulama tesis sayısını 3 bin 313 ve sulamaya açılan alanı 6.9 milyon hektara çıkaracağız, toplulaştırmada 44 daha projeyi bitirerek 307, tescil edilecek alanı 1.3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara ulaştıracağız, İçme suyu ve atık suda 15 daha tesis bitirerek tesis sayısını 382, temin edilecek içme suyu miktarını yıllık 4.8 milyar metreküpe çıkarmak, 137 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek tesis sayısını 10 bin 244 adede çıkarmak olacaktır.”