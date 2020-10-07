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Yerel Taklalar atıp şarampole uçtu! Yaralılar var
Yerel

Taklalar atıp şarampole uçtu! Yaralılar var

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:00:00 -
Taklalar atıp şarampole uçtu! Yaralılar var

Elazığ, Harput yolu üzerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki Ford marka 23 BU 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlanıp taklalar attı.

Ters dönen araçta yaralanan 2 kişiden sürücü sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi sıkışan yaralıyı kurtardı.

Kurtarılan yaralı diğer yaralı ile birlikte olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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