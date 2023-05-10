Taklacı Ali Babacan’dan skandal "YPG" çıkışı! Yazıklar olsun sana
Ali Babacan’ın, PKK’nın Kuzey Suriye’deki uzantısı YPG için “terör örgütüdür” diyemediğine dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Anayasa’daki Türk ve de Türklük sözcüklerinden rahatsızlık duyan Ali Babacan... Meğerse sahne arkasında HDPKK Muhipleri Cemiyeti’ni kurmuş da… Kimsenin haberi olmamış” ifadelerini kullandı.
Ali Babacan’ın, PKK’nın Kuzey Suriye’deki uzantısı YPG için “terör örgütüdür” diyemediğine dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Anayasa’daki Türk ve de Türklük sözcüklerinden rahatsızlık duyan Ali Babacan... Meğerse sahne arkasında HDPKK Muhipleri Cemiyeti’ni kurmuş da… Kimsenin haberi olmamış” ifadelerini kullandı.
Korkmaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
“Altılı Masa’nın Mister Babacan’ı PKK’nın Kuzey Suriye’deki uzantısı YPG için “Terör örgütüdür” diyemedi!
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
İliştirilmiş Babacan’ın gerekçesi de şu:
-Batılı devletler, YPG/PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmiyormuş!
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ABD’den ve Avrupa Birliği’nden bir “Aferin!” alabilmek uğruna “kırk takla atan” Babacan’dır, bu şahıs!
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Anayasa’daki Türk ve de Türklük sözcüklerinden rahatsızlık duyan Ali Babacan...
Meğerse sahne arkasında HDPKK Muhipleri Cemiyeti’ni kurmuş da…
-Kimsenin haberi olmamış!
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Ali Babacan ekranda, FETÖ elebaşı ve Gizli Kardinal Locaefendi Fetullah için “Sayın Gülen” diyerek…
Pensilvanya’ya da “selamını” çaktı!
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Vaktiyle CIA’in kurduğu Bilderberg adlı derin örgütün yıllık toplantılarına tam on kez katılan…
Ally (Müttefik) Mister Babacan’dan bahsediyoruz!”