Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Hatay’da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay’da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye mevkisinde meydana gelen kazada, M.S.T. yönetimindeki 80 KV 888 direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.