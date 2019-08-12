Takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücü kurtarıldı Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, Erzincan’ın Fatih Mahallesi 713 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 AN 6731 plakalı otomobil ile 24 AAF 727 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AN 6731 plakalı otomobil takla attı. Ters dönen otomobil içerisinde sürücü Sevgi Aslan sıkıştı. Kaza, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede kaza mahaline gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun uğraşlar sonucu sıkışan kadını araç içerisinden kurtardı. Kazada Sevgi Aslan ve diğer otomobilde yaralanan Emine Akgöz, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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