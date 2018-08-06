Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30'da Sandıklı- Hocalar Karayolu Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Hocalar'dan Sandıklı istikametine seyreden Sami Onaylı'nın (74) kullandığı 07 CGE 45 plakalı otomobil, Gürsü köyü yakınlarından virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Sami Onaylı ile araçtaki Emine Onaylı (66), Ömer Faruk Öğredici (15) ve Zümral Şüheda Öğredici (13) yaralandı. Kazayı görüp gelenler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar için 112 ACil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.