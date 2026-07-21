Takla atan otomobil evin bahçesine girdi
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Samsun Çarşamba'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine girdi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun Çarşamba'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine girdi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.Ç. yönetimindeki 18 AAK 278 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.