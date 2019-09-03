Takla atan hafif ticari araç demiryoluna yuvarlandı: 6 yaralı Samsun’da yoldan çıkarak takla atan ve demiryoluna yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 1’i 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı.

Samsun’da yoldan çıkarak takla atan ve demiryoluna yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 1’i 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Bursa’ya seyir halinde olan emekli polis memuru Bayraktar Karaarslan (58) idaresindeki 16 CYK 61 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp demiryoluna yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Bayraktar Karaarslan ile birlikte Hatice Karaarslan (50), H.K. (16), Ceyda Tüysüz (26), 2 aylık H.T. ve A.H.T. (2) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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