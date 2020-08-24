Takla atan araç hurdaya döndü! Yaralılar var
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Sinop Erfelek karayolu Sarıkum mevkisinde trafik kazası meydana geldi. İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, 38 yaşındaki Aziz Ünlü’nün sürdüğü 57 EA 778 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi nedeniyle yoldan çıktı ve takla attı.
Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Aziz Ünlü, 35 yaşındaki Gülcan Ünlü, 14 yaşındaki Furkan Demir ve 14 yaşındaki Yusuf Sinan Ünlü’nün yaralandığı bildirildi.
Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken kazaya dair soruşturma başlatıldı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, aracın kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.