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Gündem Takkesi sebebiyle sınava alınmayan adayın davasında emsal karar!
Gündem

Takkesi sebebiyle sınava alınmayan adayın davasında emsal karar!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 18:21:00 - 2023-11-22 18:43:44
Takkesi sebebiyle sınava alınmayan adayın davasında emsal karar!

ÖSYM’nin 17 Haziran 2023 tarihinde düzenlediği YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna "çıkartmayı kabul etmediği takkesi" gerekçe gösterilerek sınava girişi engellenen Muhammed Yayla'nın açtığı dava sonuçlandı.

Emsal niteliğindeki kararda, takkenin yasak kapsamında olmadığı ve ÖSYM’nin sorumlu gözetmene soruşturma açtığı belirtilerek, itirazda bulunan Muhammed Yayla için “eşdeğer” sınav düzenlenmesine hükmedildi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin kararında davacının sınava sarığı ile girdiği, sınavda görevli memurlardan birisinin uyarısı ile sarığını çıkarmasının istendiği, sarığını çıkarması sonrasında takkesinin de çıkarılmasının istendiği belirtildi. Davacının takkesini çıkarmayı kabul etmeyince sınava salonundan çıkartıldığına dikkat çekilerek, davalı idare olan ÖSYM savunmasında ilgili mevzuata yer verildiği vurgulandı.

Kararda 'Takke yasak kapsamında değil' vurgusu!

Kararda, “Mevzuata ilişkin aykırılığın gösterilmediği gibi davacıyı sınava almayan ilgililer hakkında 4483 sayılı yasanın işletilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu görülmüştür” ifadesi de kullanıldı. Öte yandan mevzuat ve düzenlemeler kapsamında sınava girecek adayların sınav salonuna girerken yanına alamayacağı, yasak olan şeylerin belirtildiği, takkenin ise bu yasak kapsamında olmadığı ifade edildi.

Eşdeğer sınav yapılacak!

Mahkemenin kararında “Davacının takke taktığından bahisle sınav salonundan çıkarılması suretiyle sınava alınmaması işleminde hukuka uygunluk olmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek, davalı için ÖSYM’nin eşdeğer sınav açmasına hükmedildi.

Muhammed Yayla'ya iade edilen hakkının bundan sonra görülecek davalarda emsal niteliğinde olması bekleniyor.
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