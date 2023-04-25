Takke düştü kel göründü! HDP 2021’de söylediğini 2023’te neden söyleyemedi?

Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıdığı gibi, Türk halkını her sene 24 Nisan'da aşağılamaya kalkıyor. CHP'nin ortağı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP, özellikle 2021 senesinde açık açık "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmış, Anadolu'nun Hristiyansızlaştırıldığını ileri sürmüş ve bu kırımın devam ettiğini savunmuştu.

Aynı HDP, seçimler yaklaştıkça söylemlerini yumuşatmaya başladı. Söz konusu taktik, "Amerikan üst aklı HDP'yi yönetiyor" yorumlarına neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, HDP'nin taktiği de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Amerika nasıl ince taktikler yürütüyor. Bir sene kıyım, sonra büyük felaket, sonra acı felaket, sonra biraz üst perdeden soykırım vesaire diyor. Amerikan üst aklı bunları yönlendiriyor. 2021'de söylediklerini şimdi 2023'te seçime 20 gün kala söyleyemiyorlar."

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