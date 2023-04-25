  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Takke düştü kel göründü! HDP 2021’de söylediğini 2023’te neden söyleyemedi?
Siyaset

Takke düştü kel göründü! HDP 2021’de söylediğini 2023’te neden söyleyemedi?

Yeniakit Publisher
2023-04-25 13:21:00 -

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, 2021'de gündeme getirdiği soykırım yalanını 2023'te seçime 20 gün kala söyleyemedi.

Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıdığı gibi, Türk halkını her sene 24 Nisan'da aşağılamaya kalkıyor. CHP'nin ortağı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP, özellikle 2021 senesinde açık açık "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmış, Anadolu'nun Hristiyansızlaştırıldığını ileri sürmüş ve bu kırımın devam ettiğini savunmuştu.

Aynı HDP, seçimler yaklaştıkça söylemlerini yumuşatmaya başladı. Söz konusu taktik, "Amerikan üst aklı HDP'yi yönetiyor" yorumlarına neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, HDP'nin taktiği de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Amerika nasıl ince taktikler yürütüyor. Bir sene kıyım, sonra büyük felaket, sonra acı felaket, sonra biraz üst perdeden soykırım vesaire diyor. Amerikan üst aklı bunları yönlendiriyor. 2021'de söylediklerini şimdi 2023'te seçime 20 gün kala söyleyemiyorlar."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP destekli 6'lı Masa fena tutuştu! Resmen ilan edecekler
HDP destekli 6'lı Masa fena tutuştu! Resmen ilan edecekler

Siyaset

HDP destekli 6'lı Masa fena tutuştu! Resmen ilan edecekler

'Muharrem İnce'ye oy vereceğim' dedi, HDP'li 'davarın' saldırısına uğradı!
'Muharrem İnce'ye oy vereceğim' dedi, HDP'li 'davarın' saldırısına uğradı!

Siyaset

'Muharrem İnce'ye oy vereceğim' dedi, HDP'li 'davarın' saldırısına uğradı!

"Kürt sorununun mimarı CHP’dir"
"Kürt sorununun mimarı CHP’dir"

Gündem

"Kürt sorununun mimarı CHP’dir"

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri
CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

Siyaset

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23