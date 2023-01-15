  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu

Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı

Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Seçim öncesi düğmeye mi basıldı? İstanbul'da çete savaşları! Bir günde iki olay

Yepyeni liste yayınlandı Tarım Kredi'de özel indirimler

Var mı anlayan, bilen ve izah eden? Altılı masanın motor yakan söylemleri

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!
Siyaset Takke düştü kel göründü! Dindar maskesiyle etki operasyonu
Siyaset

Takke düştü kel göründü! Dindar maskesiyle etki operasyonu

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek için açılan sahte hesapların dindar kisvesi altında manipülatif paylaşımlar yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun umre turuyla yeniden gündeme gelen trol hesaplarla ilgili ironik ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 14:59:00 -
Takke düştü kel göründü! Dindar maskesiyle etki operasyonu

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek için açılan sahte hesapların dindar kisvesi altında manipülatif paylaşımlar yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun umre turuyla yeniden gündeme gelen trol hesaplarla ilgili ironik ifadeler kullanıldı.

Siyasi partilerin sosyal medyayı sahte hesaplarla dizayn etme girişimi sürekli gündeme gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu hususta çalışma yaptığı iddia edildi.

DİNDAR MASKESİYLE ‘ETKİ’ OPERASYONU

Twitter’da oluşturulan sahte hesaplarla Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımları yapıldığı belirlendi. Muhafazakar görünümlü hesaplardan İmamoğlu’na “ilk oyum size”, “inşallah cumhurbaşkanı olacaksınız” gibi ifadelerle destek veriliyormuş gibi “etki” çalışması yürütüldüğü öğrenildi.

Kelimesi kelimesine aynı olan mesajların “kopyala-yapıştır” şeklinde farklı hesaplar üzerinden sosyal medyaya servis edildiği kayıtlara geçti.

PAYLAŞIMLAR AYNI

“Esmanur”, “Şeymanur”, “Feyzanur”, “Beyzanur” gibi isimlerle oluşturulan sahte hesaplardan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları paylaşıldığı bildirildi.

İmamoğlu’nun “laiklik” konulu Twitter paylaşımını alıntılayarak paylaşan sahte hesapların, “Başörtülüler olarak yanındayız başkanım… Yaptığınız binlerce hizmetle, tüm dünyaya örnek lidersiniz. Cumhurbaşkanı olacaksınız inşallah.” ve “7/24 çalışıyorsunuz, hizmetlerinizle ülkeyi aydınlatıyorsunuz başkanım. Maşallah size… Başörtülü olarak ilk oyum size.” şeklinde tweet attığı saptandı.

 

‘NUR’LARI DA UMREYE GÖTÜRDÜ MÜ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasıyla birlikte umreye gitmesi üzerine dindar görünümlü trol hesapları tekrar gündeme geldi.

Avukat Mustafa Korkut, İmamoğlu’na hitaben yaptığı Twitter paylaşımında, “Başkanım umreye giderken Şeymanur, Beyzanur, Esmanur ve Feyzanur’u da götürüyor musun...” diye sordu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23