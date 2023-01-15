Takke düştü kel göründü! Dindar maskesiyle etki operasyonu

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek için açılan sahte hesapların dindar kisvesi altında manipülatif paylaşımlar yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun umre turuyla yeniden gündeme gelen trol hesaplarla ilgili ironik ifadeler kullanıldı.

Siyasi partilerin sosyal medyayı sahte hesaplarla dizayn etme girişimi sürekli gündeme gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu hususta çalışma yaptığı iddia edildi.

DİNDAR MASKESİYLE ‘ETKİ’ OPERASYONU

Twitter’da oluşturulan sahte hesaplarla Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımları yapıldığı belirlendi. Muhafazakar görünümlü hesaplardan İmamoğlu’na “ilk oyum size”, “inşallah cumhurbaşkanı olacaksınız” gibi ifadelerle destek veriliyormuş gibi “etki” çalışması yürütüldüğü öğrenildi.

Kelimesi kelimesine aynı olan mesajların “kopyala-yapıştır” şeklinde farklı hesaplar üzerinden sosyal medyaya servis edildiği kayıtlara geçti.

PAYLAŞIMLAR AYNI

“Esmanur”, “Şeymanur”, “Feyzanur”, “Beyzanur” gibi isimlerle oluşturulan sahte hesaplardan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları paylaşıldığı bildirildi.

İmamoğlu’nun “laiklik” konulu Twitter paylaşımını alıntılayarak paylaşan sahte hesapların, “Başörtülüler olarak yanındayız başkanım… Yaptığınız binlerce hizmetle, tüm dünyaya örnek lidersiniz. Cumhurbaşkanı olacaksınız inşallah.” ve “7/24 çalışıyorsunuz, hizmetlerinizle ülkeyi aydınlatıyorsunuz başkanım. Maşallah size… Başörtülü olarak ilk oyum size.” şeklinde tweet attığı saptandı.

‘NUR’LARI DA UMREYE GÖTÜRDÜ MÜ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasıyla birlikte umreye gitmesi üzerine dindar görünümlü trol hesapları tekrar gündeme geldi.

Avukat Mustafa Korkut, İmamoğlu’na hitaben yaptığı Twitter paylaşımında, “Başkanım umreye giderken Şeymanur, Beyzanur, Esmanur ve Feyzanur’u da götürüyor musun...” diye sordu.