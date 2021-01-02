Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap

Katıldığı bir TV kanalında 'Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum' diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanıp '28 Şubatçı' zihniyeti tekrar hortlatan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleri sonrası tartışmalar sürüyor.

"Benim görevim saygı duymaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün eski Bakan Fikri Sağlar'ın "başörtülü hakim" ile ilgili görüşlerini paylaşıp paylaşmadığının sorulması üzerine "Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım." demişti.

Takiyyenin böylesi: Anarşi olur

Bugün böyle konuşan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda başörtüsü üzerine yaptığı bir açıklama tekrar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda "Başörtüsü ile okumak istiyorum" diyen bir kıza "Devletin kuralları vardır. Bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur." şeklinde cevap vererek başörtüsü ile okumanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışmıştı.