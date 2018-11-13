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'Takıntılı' deyip geçme!

Pek çok kişi takıntılarından dolayı sıkıntı yaşamaktadır.

13 Kasım 2018 Salı 17:16
'Takıntılı' deyip geçme!


Hafif düzeyden hayatı zehir eden boyutlara ulaşabilir ve sadece yaşayan kişiyi değil çevresindekilerin hayatını da oldukça zorlaştırır. Aslına bakıldığında, insan zihninin kendi kendine oynadığı bir oyundur, gerçek gibi gelir ve olmasını önlemek için çılgınca çabalar gösterilir.

Hangisi normal, hangisi takıntı?

‘’Ya….ise?’’ ‘’Ya… olursa’’ ‘’…….yaptım mı?’’ ‘’……mıydı?’’ gibi sorular belki de birçok defa zihninizde dönüp durmuştur.

Bazen de gözünüzün önüne sizi rahatsız eden sahneler olarak gelmiştir. Yani; takıntı dendiğinde yalnızca düşünceler değil, ‘görüntüler’ veya ‘durdurulamayan istek veya dürtüler’ de anlaşılmalıdır.

Temizlik, düzen, simetri, cinsellik, dini, hastalık kapma, zarar verme, emin olamama gibi farklı şekillerde takıntılarınız olabilir. Kontrol çabalarınız ne kadar fazla ise hayatınız o kadar çekilmez hale gelmiştir ve durumun ciddiyeti takıntılarınızın içeriğinden çok yaşamınızda meydana getirdiği değişiklikler ile ölçülmektedir.

Gerçi benzer düşünceler herkesin aklından geçer..

Dikkat edin, hayatta önem verdiğiniz şeylerle mi daha çok uğraşıyorsunuz, yoksa sizin için daha az önemli olan şeylerle mi? Aklınıza gelen ve sizin değerlerinizle ve kişiliğinizle çelişen bir düşünce emin olun sizi çok daha fazla rahatsız edecektir. Ufacık bir ihtimali dahi gözünüzde büyütecek, kendinizi muhtemel sonuçlardan sorumlu hissedecek ve adeta aklınıza gelen düşünceyi GERÇEKMİŞ GİBİ ALGILAYARAK ona uygun davranmaya çalışacaksınız.

10'una evet dediysen eyvah!

Takıntının derecesini belirlemek için tedavi öncesinde bazı testler yapılıyor. Basit bir değerlendirme testi verelim. Aşağıda takıntılı kişilik sahiplerinin kişilik özellikleri sıralanıyor. Çevrenizdeki bir insanda bunlardan 5’i varsa dikkatli olun; eğer 10’dan fazlası varsa yandınız demektir…

Kararsızdır veya zorlukla karar verir.

Çok inatçıdır.

Eleştiricidir kolay beğenmez.

Alışverişte müşkülpesenttir.

Kendisini rahatlatmakta zorluk çeker.

Kendi işini kendisi yapmayı sever.

Aşırı kontrollüdür ama kabul etmez.

Kızdığı kişiyi düşmanca test eder.

Rutin işi aksarsa sinirlenir.

Tuttuğunu koparır, ısrarcıdır.

Çalışmaktan keyif alır ama belli etmez.

İşlerini yetiştirmekte zorlanır.

Sıklıkla geç kalır.

Sözü uzatır sadede gelemez.

Dürüstlüğe çok önem verir.

Ahlak ve iyi-kötü vurgusunu çok yapar.

Biriktirmekten zevk alır, hesapçıdır.

Hataları abartır.

Aşırı temiz ve aşırı düzenlidir.

“Hayır” kelimesini “Evet” ten çok kullanır.

Başkalarını değiştirmeye çalışır.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:16
  1. takıntı
  2. takıntı hastalığı

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