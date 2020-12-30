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Spor Takıma bir Uruguaylı daha! Menajeri açıkladı
Spor

Takıma bir Uruguaylı daha! Menajeri açıkladı

Galatasaray, Ignacio Laquintana'yı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, Aytaç Kara'dan sonra Uruguay 1. Lig'de Defensor Sporting oyuncusu Ignacio Laquintana ile de görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:45:00 -
Takıma bir Uruguaylı daha! Menajeri açıkladı

Galatasaray ocak ayı transfer dönemine hızlı giriyor. Aytaç Kara’dan sonra kanat için de ilk hamle yapıldı.

Ocak ayında özellikle orta saha ve kanat transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray’da hamleler bir bir geliyor. Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile söz kesen Galatasaray aradığı kanat oyuncusunu da Uruguay’da buldu.

Sportcell Youtube kanalından Safa Kaan Öztürk’e konuşan Marcelo Saracchi’nin menajeri Marcelo Tejera, Galatasaray'ın Uruguay 1. Lig'i Defensor Sporting takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ignacio Laquintana ile görüştüğünü belirtti.

Ignacio Laquintana kimdir? Ignacio Laquintana kaç yaşında?

1999 doğumlu futbolcu orta sahanın sağında görev yapıyor. Piyasa değeri (Bonservis bedeli) 200 bin Euro olan genç ismin bonservisi Defensor Sporting Club’de. 2019’da 31 maçta 4 gol kaydeden oyuncu, bu sezon da 14 maçta bir gol attı.

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